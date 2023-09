Plug Power: Das Kurspotenzial beträgt +131,22% - Aktie unterbewertet?

Die Aktie von Plug Power hat in der vergangenen Woche eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Am gestrigen Tag fiel diese um weitere 1,74%. Die Stimmung am Markt ist demnach pessimistisch.

Doch was sagen die Bankanalysten und wie bewerten sie die Aktie? Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel bei 17,20 EUR. Sollten sie damit richtig liegen, eröffnet sich Investoren ein beachtliches Kurspotenzial von über 131%.

Aktuell sind sich jedoch nicht alle Analysten dieser Einschätzung sicher. Während einige die Aktie als starken Kauf empfehlen (16), setzen andere auf einen optimistischen Trend (5) oder halten das Papier für neutral (9).

Dennoch scheint es insgesamt eine positive Grundstimmung zu geben. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,23 unverändert hoch und signalisiert weiterhin eine positive Entwicklung...