Plug Power: Kleine Beruhigung an den Märkten!

Für die vielgeplagten Investoren von Plug Power gab es nun eine kleine Beruhigung an den Märkten. Immerhin schaffte es Plug Power jetzt, am Montag nicht weiter abzustürzen. Vielmehr ging es für den US-Titel noch einmal um -0,2 % abwärts. Das ist sicherlich zu verkraften, so die Auffassung der Beobachter. Denn Plug Power hat zuvor ganz andere Verluste gemeldet. So ging es über den Zeitraum von einer Woche um -10 % abwärts. In vier Wochen verlor die Aktie, bedingt durch die schlechten Quartalszahlen, sogar über -41 %.

Besonders bitter bleibt sicherlich der Umstand, dass Plug Power mehr oder weniger mit einer Kapitalerhöhung planen muss. Der Cash-Bestand schmilzt. Damit riechen sich die Märkte förmlich die nächste Problemlage herbei. Jetzt stehen die Analysten allein im Regen: Die erwarten noch...