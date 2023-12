Plug Power: Keine Chance oder kommt da noch etwas?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Auffällig negativ hat Plug Power am Freitag den Wochenhandel abgeschlossen. Es ging um Ende um -2,2 % nach unten. Die Notierungen haben die eigene gute Vorlage der Vorwochen damit noch nicht zur Punktlandung bringen können. Die Amerikaner haben am Ende der Woche immerhin ein Plus von 16,3 % geschafft. Das ist nicht unbedingt wenig, aber auch nicht der entscheidende Durchbruch. Analysten sehen hier deutlich mehr Chancen, teils sogar mit einer Kursprognose [...] Hier weiterlesen