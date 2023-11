Plug Power: Keine Aussichten mehr!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat einen massiven Korrekturlauf hinter sich. Die Kurse der US-Amerikaner sind am Freitag kurz vor dem Ende der Woche um kräftige -40 % nach unten gerauscht. Umfang der Kursverluste und die unendliche Menge der gehandelten Aktien legen eine Bewertung nahe, mit der Analysten in der Regel sparsam sind. Die Aktie wäre einem Crash ausgesetzt.

Plug Power: Wie tief kann es gehen?

Die große Frage wird sein, wie weit die Kursverluste noch gehen können. Denn Plug Power hat aktuell keinen Halt mehr auf dem Weg nach unten. Die letzte Unterstützung in Höhe von 5 Euro sind aktuell nicht mehr ausreichend gewesen. Bei weniger als 3,35 Euro ist die Aktie aus charttechnischer Sicht – in Kombination mit den eminenten Verkäufen – in einem massiven Abwärtstrend. Eine Umkehr nach oben dürfte aus dieser Sicht vergleichsweise schwer...