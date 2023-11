Plug Power: Jetzt kommt alles auf den Tisch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power ist am Dienstag anfangs um etwa -0,7 % nach unten gerutscht. Die Aktie bleibt im Abwärtstrend. In den vergangenen fünf Tagen ging es zwar um 8,8 % aufwärts. Dennoch ist der Verlauf zäh. Das ist nicht verwunderlich.

Plug Power wird in wenigen Tagen, konkret am 13.11., seine Quartalszahlen bekanntgeben. Es wäre überraschend, wenn Plug Power damit die Börsen begeistern könnte. Plug Power wird Verluste melden und – so jedenfalls die Erfahrung – oft genug auch einen schwindenden Umsatz im Vergleich zu den Erwartungen. Dennoch: Eine Schätzung lässt aufhorchen.

Fast 500 % Gewinn für Plug Power

Es gibt eine Kursschätzung, die Plug Power bei immerhin einem Plus von fast 500 % sieht. Dies wären dann Kurse von bis zu weit über 20 Euro. Dies wäre aus der Wahrnehmung von Analysten aus der Mehrheit dann doch zu viel des Guten....