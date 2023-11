Plug Power: Jetzt kommt alles auf den Tisch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat eine starke Woche hinter sich gebracht. Die Amerikaner sind mit einem Plus von über 10 % in fünf Tagen wieder über die Hürde von 6 Euro geklettert. Das alles aber wird in wenigen Tagen vielleicht keine Rolle mehr spielen. Entscheidend ist der 9. November.

Das kann jetzt passieren: Plug Power vor den Quartalszahlen

Der Konzern wird am 9.11. seine Quartalszahlen bekannt geben. Das ist brisant. Denn die Zahlen waren in den vergangenen Jahren und auch Quartalen jeweils enttäuschend. Umsatz oder Ertrag passten nicht – oder noch schlimmer: Beides nicht. In diesem Jahr sehen die Vorzeichen nicht viel besser aus. Denn Plug Power hat seit längerer Zeit keine relevanten Nachrichten mehr herausgegeben, die auf besonders gute Geschäfte oder auch auf Enttäuschungen schließen ließen. Wenn die Prozesse offen sind, ist dies...