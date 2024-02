Plug Power: Jetzt geht es um diese Grenze!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für eine Niederlage, die an den Börsen für Plug Power nun wieder sichtbar wird: -2,8 % Verlust fuhren die Amerikaner am Donnerstag ein. Die Notierungen rutschten wieder auf die Marke von 3 Euro zu. Ganz knapp darüber könnte es am heutigen Abend zum Halt kommen.

Das wäre nur vorläufig, denn Plug Power liegt jetzt bezogen auf den 1. Januar schon wieder mit einem Kursverlust von fast -30 % weit hinten. Der Titel ist kaum in der Lage, sich für einen neuen Aufwärtstrend zu rüsten.

Plug Power: Am 7.3. – die letzte Chance?

Es könnte noch eine Chance geben: Am 7.3. trägt Plug Power seine Quartalszahlen zum 4. Quartal 2023 vor. Da kann es noch einmal Impulse geben, jedenfalls theoretisch. Allgemein aber ist der Kurs mit dem Rutsch auf 3 Euro wieder an fast historischen Tiefpunkten angelangt.

