Plug Power: Jetzt geht es um alles!

Plug Power hat am Freitag einen Knaller an den Märkten hoch gehen lassen. Die Notierungen sind um sage und schreibe über 10 % in die Höhe geschossen. Einen derartigen Kursgewinn hat die Aktie von Plug Power schon seit längerer Zeit nicht mehr geschafft. Geht es nach den jüngsten Eindrücken, dürfte die Aktie demnach zumindest verhindert haben, dass es zu einem Crash kommt. Der stand über lange Zeit angesichts des immensen Absturzes seit Jahresanfang im Raum.

Seit 1. Januar war es für Plug Power aktuell schon um nun -42 % bergab gegangen. Das passte im übrigen auch sehr gut zu dem, was schon 2023 passierte: Ein radikaler Absturz um ca. -70 %.

Plug Power: Was jetzt geschehen kann

Nun ist die Frage, ob das Kursgeschehen vom Freitag ggf. nur eine Eintagsfliege ist oder war. Oder ob die Aktie nun die Chance erhält, vielleicht kräftig gen Norden zu wachsen. Denn Plug Power ist noch immer ein Wert, der zahlreiche Spalten füllt und Kommentare an den Märkten erzeugt.

Plug Power ist allerdings wirtschaftlich betrachtet unverändert zu schwach, um von einem Durchmarsch nach oben ausgehen zu können.

Die Zahlen für das vergangene Jahr sind noch immer nicht am Markt. Die Analysten jedoch gehen unverändert davon aus, so die Schätzungen, dass das Minus mit ca. gut -900 Millionen Dollar gigantisch gewesen sein wird.

Die Hoffnung für das neue Jahr ist demgegenüber sicherlich groß. Das Unternehmen soll demnach aktuell die Verluste fast halbieren können. Vorgesehen sind Verluste von ungefähr 500 Millionen Euro. Dies ist wahrscheinlich noch zu zuversichtlich, meinen die Analysten, die sich mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten aktuell beschäftigen: Nachrichten aus dem Unternehmen gibt es seit Wochen nicht mehr. Nichts deutet auf diese massive Neubewertung der Verlustsituation hin.

