Plug Power: Jetzt geht es um Alles!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power konnte am Montag mit einem Gewinn von fast 2 % in die neue Woche starten. Ein gelungener Auftakt, der jedoch die wahren Probleme an den Börsen noch nicht verschleiern kann. Denn die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend, der mächtig ist. Rechnerisch hat die Aktie im laufenden Jahr mit dem Abschlag von mehr als -50 % sogar einen massiven kleinen Crash hingelegt. Die derzeit erreichten Kurse zählen zu den niedrigsten Werte der vergangenen Jahre – und im laufenden Jahrzehnt sogar zum Boden.

Nun indes wird das Unternehmen aus Sicht von Analysten einen wichtigen Tag vorbereiten. Am 9. November legt Plug Power die Quartalszahlen zum abgelaufenen 3. Vierteljahr vor. Ein schönes Ereignis, denn die Notierungen von Plug Power werden inzwischen auch wieder daran hängen, was die wirtschaftlichen...