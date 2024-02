Plug Power: Jetzt aber!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power kann einen Durchbruch schaffen, hoffen die Märkte offenbar. In der abgelaufenen Woche ging es um fast 40 % aufwärts. Das hebt die Stimmung sogar rasant an. Die Notierungen sind nun auf dem Weg dazu, die nächste Stufe zu erreichen: 5 Euro sind ein wichtiges Kursziel, zumindest aus der Sicht von Chartanalysten. Nun gibt es allerdings endlich Gründe für den Ausflug von Plug Power nach oben!

Plug Power: Der Grund ist wichtig!

Der Konzern hat es geschafft, endlich einmal positive Nachrichten zu erzeugen. So soll das Energieministerium in den USA Plug Power ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar gewähren. Zudem läuft der Betrieb in Georgia an, wo bis zu 15 Tonnen Wasserstoff täglich produziert werden sollen. Beide gute Nachrichten haben die Analysten bestätigt. Die sehen sogar einen Kurs von deutlich über 5 Euro als nächste Chance!

