Plug Power: Ist das eine Chance?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es aktuell um die Plug Power Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Mit der Plug Power Aktie geht es bereits seit Mitte September bergab, doch nun könnte der Aufwärtstrend in den Fokus kommen. Die Entwicklung! Die Plug Power Aktie fiel schon zum Ende der letzten Woche… Hier weiterlesen