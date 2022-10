Plug Power: Investition in die Zukunft!

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren was es aktuell rund um die Aktie von Plug Power Neues gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Bei Wasserstoffaktien scheiden sich derzeit die Geister, denn während einerseits deutliche Gewinne winken, wird es andererseits noch dauern bis es zu entsprechenden Umsätzen kommen kann. Das wird auch bei der Plug Power… Hier weiterlesen