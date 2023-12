Plug Power: Immerhin über 25 %

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power ist auf dem Weg nach oben – formal. Am Freitag konnten die US-Amerikaner ein Plus von ca. 2,5 % verbuchen. Damit ist die Aktie wieder über die Marke von 4 Euro gesprungen bzw. hat sich auf dem hohen Niveau etabliert. Der Titel kann aus dieser Sicht derzeit immerhin darauf verweisen, dass die Jahrzehnt-Tiefstkurse knapp oberhalb von 3 Euro fast schon wieder nachhaltig überwunden worden sind. Seither hat Plug Power ein Plus von über [...] Hier weiterlesen