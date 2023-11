Plug Power: Immer schwächer

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die US-Amerikaner von Plug Power sind jetzt auch immer schwächer geworden. Am Dienstag verlor der Kurs mit dem Abschlag von über 7 % noch einmal massiv an Boden. Die Kurse nähern sich dem Jahrzehnt-Tief, das Plug Power vor kurzem erst aufgestellt hat. Der Dienstag-Verlust ist ein Rückschlag, insofern die Kurse nicht nur kräftig, sondern auch wiederholt nachgegeben haben. Der Kurs hat zum vierten Mal hintereinander rote Vorzeichen gehabt. Damit ist die Aktie in einem sehr klaren charttechnischen Abwärtstrend.

Plug Power: Das kann eigentlich nicht schnell gehen

Die Amerikaner haben aktuell auch statistisch einen massiven Trend nach unten angetreten. Seit Jahresanfang ging es um -68 % abwärts. Nun wird der Titel aus Sicht von Wirtschaftsfachleuten gleichfalls kritisch beäugt. Das Unternehmen wird einen Verlust von annähernd 900...