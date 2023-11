Plug Power: Immer bessere Werte!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Donnerstag mit einem Aufschlag von über 9 % an den Börsen weiter Punkte gesammelt. Der Titel konnte dabei immerhin nahe an die Marke von 6 Euro heranrobben. Dies ist aus der Perspektive von Analysten ein erstes Zeichen dafür, dass die US-Amerikaner doch nicht so schwach sind, wie es die Beobachter zuletzt vermutet hatten.

Plug Power: Nun kommen die Quartalszahlen!

Nun kommen für Plug Power die Quartalszahlen. Am 9. November ist es so weit. Die Notierungen werden in den letzten Tagen sicherlich auch deshalb schwächer geworden sein, weil die Börsen für Plug Power stets einen enttäuschenden Verlauf solcher Tage vermuten. Plug Power ist nicht besonders gut aufgestellt, was die Bilanz dieser Tage betrifft. Die Umsatzerwartungen sind mit 1,2 Milliarden Dollar in diesem Gesamtjahr aber immer noch zu erreichen, so...