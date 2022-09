Plug Power: Gute Performance?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es derzeit um die Plug Power Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Am Dienstag konnte die Plug Power Aktie sich entgegen dem Markttrend leicht erholen und eine wichtige Untergrenze halten. Die Entwicklung! Mit den leichten Kursaufschlägen gelang es der Plug Power Aktie, die Untergrenze bei 27 Euro… Hier weiterlesen