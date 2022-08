Plug Power: Gute Nachrichten!

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren was es derzeit bei der Aktie von Plug Power Neues gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Derzeit sind Wasserstoff-Aktien „in“ - nicht zuletzt aufgrund der Aufmerksamkeit durch die Politik. Doch die Kosten sind recht hoch. Die Entwicklung! Grüner Wasserstoff ist teuer, denn Wasserstoff ist nur dann Umweltfreundlich wenn der… Hier weiterlesen