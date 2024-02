Plug Power: Gewaltig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für ein Donnerschlag: Plug Power schaffte am Dienstag einen Gewinn von sage und schreibe mehr als 16 % – ein wilder Ritt der Aktie in den vergangenen Wochen findet einen erneuten Höhepunkt. Im Kern gibt es bis dato noch keine neuen Nachrichten. Die Quartalszahlen stehen an, das ist ggf. der Grund für die Spekulation rund um die Aktie. Die Notierungen bleiben dennoch im Abwärtstrend, so zumindest sehen es die Chartanalysten und die technischen Analysten. Die attestieren dem US-Unternehmen sogar einen sehr mächtigen Trend nach unten.

Ob die Quartalszahlen den Trend wenden können?

Plug Power: Greift IRA endlich?

Am Ende ist die Frage, ob der IRA (“Inflation Reduction Act”) in den USA endlich auch Plug Power mehr Aufträge organisiert und Geld in die Kassen spült. Bis dato steht vor allem eine Kreditzusage der Regierung über 1,6 Mrd. Dollar. Ob die Quartalszahlen eine Wende bringen?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...