Plug Power: Geht es weiter abwärts?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es derzeit um die Plug Power Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! In der letzten Woche gab es bei der Aktie von Plug Power ein zweistelliges Minus von -10,61 Prozent. Die Entwicklung! Das Minus der vergangenen Woche krönte eine Verlustserie, welche derjenigen aus dem Juli 2021… Hier weiterlesen