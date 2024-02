Plug Power: Ganz nahe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag die Börsen erneut enttäuscht. Es ging mit -4 % weit nach unten. Das ist ein klares Signal: Der Markt misstraut den Amerikanern ersichtlich. Die Kurse haben binnen von fünf Tagen nun mehr als -25 % verloren. Die Verluste passen in das Bild, das sich die Märkte langfristig von der Aktie gemacht haben.

Denn Plug Power hat im laufenden Jahr bereits ein Minus von über -35 % hinnehmen müssen. Die Notierungen sind also auf einem sehr schwachen Weg. Wohin führt das Ganze? Zunächst zum 1.3. Die Börsen werden sich diesen Tag rot im Kalender anmerken. Denn Plug Power wird seine Zahlen zum 4. Quartal vortragen. Das ist spektakulär – denn zuvor sollten diese Zahlen am 7.3. vorgetragen werden. Es geht also fast eine Woche vorher los!

Plug Power: Noch einmal vorgezogen!

Der Termin ist also deutlich vorgezogen und wird in dieser Woche stattfinden. Dies wird entscheidend für das Verhältnis der Börsen zu Plug Power. An sich sind jüngst recht gute Voraussetzungen geschaffen worden. Die Amerikaner hatten eine Meldung parat – neben anderen -, wonach der Staat in den USA ihnen 1,6 Mrd. Dollar leihen würde.

Das löst gleich zwei Probleme: Das Vertrauen in den Kreditnehmer Plug Power und auch auf seine Zukunft scheint wieder größer zu sein. Dies ist eine besonders gute Nachricht, da 2. die liquiditätsmäßig anspruchsvolle Situation damit aufgelöst wird. Plug Power war von mehreren Analysten bescheinigt worden, dass der Konzern mittelfristig ein Problem mit seiner Liquiditätsausstattung bekommen würde.

Das bedeutet nun, dass sich diese Spannung nicht mehr entwickeln und aufbauen wird. Nur reicht das schon, um das durchschnittliche Kursziel in Höhe von gut 83 %, das Analysten lt. Marketscreener als Marke ausgegeben haben, zu erreichen? Der 1.3. wird immer wichtiger, diese Woche könnte spektakulär werden!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 25.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...