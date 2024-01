Plug Power: Für Nel Asa nicht erreichbar!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat Nel Asa und Co. am Dienstag gezeigt, wie es auch laufen kann. Die Notierungen sind am Ende nach dem Plus von 12,4 % vom Vortag zwar eingeknickt. Es ging aber nur um -1,6 % abwärts. Damit ist die Aktie vergleichsweise noch gut in Form. Derzeit ist die wichtige Untergrenze von 3 Euro, die im kurzfristigen Bild noch als Unterstützung gilt, nicht in Gefahr. Es sind noch mehr als 10 % Vorsprung für Plug Power.

Neue Nachrichten noch Fehlanzeige

Dabei sind die Kurse unverändert über dieser magischen Grenze im Abwärtstrend, aber deutlich erholt. Dies war auf die Darlehenszusagen des Energie-Ministeriums der USA zurückzuführen. Die Behörden wollen 1,6 Mrd. Dollar an Darlehen rausreichen. Das hilft Plug Power ungemein. Wahrscheinlich kommen Analysten daher auf das Kurspotenzial von derzeit noch 54,20 % (im Durchschnitt – im Einzelnen geht es deutlich höher).

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...