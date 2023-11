Plug Power: Die Falle!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist am Freitag deutlich abgestürzt. Die US-Amerikaner haben einen Kurs von nur 3,15 Euro in die Wochenend-Pause mitgenommen. Die Notierungen gaben allein am Freitag -2 % nach. Damit summierte sich das Minus über fünf Tage auf gleich -17 %. Die Notierungen sind aus dieser Sicht besonders schwach: Denn Plug Power hat fast die niedrigsten Kurse der vergangenen Jahre erreicht. Es fehlen nur noch Bruchteile.

Der Trend ist klar!

Der Trend von Plug Power ist nach einer solchen Woche fast klar. Die Notierungen sind enorm zusammengesackt – dies ist sogar grundlos geschehen. In dem Sinn, dass es keine Anzeichen dafür gab, warum oder dass die Aktie zusammenklappen würde. Demzufolge hat sie einen eminenten Abwärtstrend erreicht. Den gilt es nun möglichst nicht zu ausufernd werden zu lassen.

Der nächste Boden wären aus...