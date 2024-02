Plug Power: Entsetztlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Fast schon entsetzlich, was Plug Power schon wieder über sich und seine Investoren ergehen lassen muss. Am Dienstag verloren die Papiere des US-Wasserstoff-Konzerns gut -4 %. Das ist nach den Verlusten vom Montag mit am Ende -6 % schon ein Einschnitt nach der zuvor so starken Woche. In der zurückliegenden Woche hat die Aktie ein Plus von ca. 40 % verbuchen können. Der Aufwärtstrend schien aus Sicht von Investoren offenbar zum Greifen nahe. Nun ist Plug Power schon wieder recht weit von einer ordentlichen Erholung entfernt. Der Titel ist mit den Kursen von weniger als 4 Euro kaum mehr wert als noch vor 2,3 Wochen, bevor die guten Nachrichten dem Kurs auf die Sprünge halfen. Jetzt stehen die Analysten mit ihrer großen Kurszuversicht wieder fast allein auf weiter Flur!

Plug Power: Die große Zuversicht!

Die allgemeinen Erwartungen der Analysten haben sich in den vergangenen Wochen zwar reduziert, sind aber immer noch recht hoch. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, deren Konsens bei Marketscreener gebildet wird, liegt bei 5,97 Dollar. Das wären auch etwas mehr als 5,40 Euro. Diese Kurse sind aktuell noch gut 40 vom Kurs am Dienstag entfernt. Das Kursziel haben die Analysten in den vergangenen Wochen bereits fast dramatisch nach unten gesenkt. Dennoch ist es anspruchsvoll geblieben.

Der jüngste Trend zeigt zumindest in dieser Woche wieder abwärts. Das zeigt nur, dass die guten jüngsten Nachrichten nachhaltig noch nicht die größtmögliche Glaubwürdigkeit ausgelöst haben. Denn Plug Power hat einen Kredit von 1,6 Mrd. Dollar vom US-Energieministerium erhalten bzw. die reine Zusage bekommen. Zudem soll der Betrieb in Georgia wie nun berichtet bis zu 15 Tonne Wasserstoff am Tag liefern. Das reicht offenbar nicht, um die Spekulationen zu beenden. Mitte März kommen die nächsten Quartalszahlen. Vielleicht sind die Kursgewinne bis dahin nachhaltiger, oder?

