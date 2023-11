Plug Power: Die Entscheidung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power glänzte am Dienstag mit einem mächtigen Gewinn. Die Aktie konnte mehr als 4 % aufsatteln. Immerhin – aber das ist noch nicht genug. Noch ist der Titel klar im Abwärtstrend. Nun aber folgt ein ganz wichtiger Termin.

Plug Power: Keine Nachrichten, die Zahlen aber kommen

In gut einer Woche liefern die US-Amerikaner ihre Quartalszahlen ab. Das ist ein großer Tag – denn die Aktie wird auch davon leben, dass endlich Substanz in die Nachrichten und Meldungen kommt. Das, was bekannt ist: Plug Power geht wohl davon aus, den Umsatz von 1,2 Mrd. Dollar im laufenden Jahr tatsächlich halten zu können.

Angesichts der Marktkapitalisierung von 3,55 Milliarden Dollar wäre dies auch zu erwarten. Die Verluste werden sich so schnell nicht aufheben lassen. Die erreichen gut -720 Millionen Dollar über das ganze Jahr.

Aber:...