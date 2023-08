Plug Power: Entscheidender Moment steht bevor!

Plug Power hat die Anleger am Freitag mit einem Kursrückgang von -0,8 % aufgeweckt. Dies ist jedoch nicht der entscheidende Schritt in der Finanzwelt. Die Amerikaner stehen nun vor einer wichtigen und womöglich entscheidenden Woche: Die Quartalszahlen stehen an. Damit wird der aktuelle Trend klar überprüft, so die Analysten.

Quartalszahlen bei Plug Power: Eine Standortbestimmung

Obwohl die Zahlen nur ein Quartal beleuchten werden, bietet dies Plug Power eine Gelegenheit seine Visionen und Zukunftspläne zu präsentieren und dabei aufzuzeigen, wie sich ihre wirtschaftlichen Daten potentiell verbessern könnten.

Die Erwartungen sind hochgespannt. Am 8. August steht mehr als nur das Quartal zur Prüfung an; es geht um das gesamte Geschäftsjahr. Der Umsatz soll von knapp über 700 Millionen Dollar auf weit über 1,2 Milliarden Dollar...