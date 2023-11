Plug Power: Die Börse könnte explodieren!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power steht kurz davor, an den Börsen eine Entscheidung zu suchen. Am 9. November, also in zwei Tagen, wird das Unternehmen seine Quartalszahlen benennen. Aktuell geht es um -0,4 % abwärts. Die Börsen sind nach den vergangenen Tagen wieder etwas vorsichtiger. Am Montag verlor Plug Power satte -5,7 %. Die Märkte sind offenbar doch nicht so zuversichtlich, wie es die vorvergangenen Tage angedeutet hatten. Es gibt keine neuen Nachrichten, die a) einen Rückschluss auf die Quartalszahlen nahelegen könnten und b) nun eine besondere neue Kooperation oder ähnliches vermuten lassen würden.

Plug Power: Der Optimismus der Analysten

Kurz vor Bekanntgabe der Zahlen sind und bleiben die Analysten aber für Plug Power noch zuversichtlich. Die Amerikaner haben nach den Daten von Marketscreener bei Analysten ein mittleres Kursziel, das...