Plug Power, Bloom Energy, Nikola – Heute Dreimal Zahlen zum Q1 – Erwartungen. Wichtiger Tag für Wasserstoffaktien.

Plug Power, Bloom Energy, Nikola – Dreimal Zahlen zum Q1. Nachdem die Wasserstoffaktien zumindest ihre negative Kursserie zuletzt stoppen konnten, könnte es nun möglicherweise zu einer kräftigen Gegenbewegung kommen. Falls – und das ist entscheidend – die Wasserstoffs endlich mal auch die Erwartungen der Analysten treffen. Idealerweise für die engagierten Aktionäre sogar „über den Erwartungen liegen.Drei der bekanntesten Wasserstoffplayer leifern am selben Tag. Könnte am Dienstag hochvolatil bei den Wasserstoffaktien werden. In chronologischer Reihenfolge folgt nun ein Überblick der Analystenerwartungen an die Zahlen. Und diese durchschnittlichen Erwartungen stellen die Messlatte dar:

Plug Power , Bloom Energy, Nikola – Plug Power liefert kurz vor dem Conference Call um 14:00 Uhr (8:00 a.m. Eastern Time). Bisher regelmässig mit „verfehlten Erwartungen“ – wäre wichtig diesmal zu treffen.

Entscheidend für dieweitere Kursentwicklung der nächsten Wochen, wenn nicht Monate, werden die eigentlich für den 10. Mai erwarteten Quartalszahlen sein. Diese kommen nun bereits Morgen, Dienstag, vor Handelsbeginn USA „raus“ – und werden dann ab 9;00 Uhr ET (15:00 Uhr Deutscher Zeit) von Andy Marsh in bekannter Manier präsentiert, erläutert und dem Kapitalmarkt durch Fragen der Analysten „gedeutet“. Spannend allemal. Dazu kommt die von Plug Power öfters praktizierte Taktik „im Umfeld der Quartalszahlen“ Aufträge, Kooperationen oder Übernahmen in gesonderten Unternehmensmeldungen zu kommunizieren.

Hier die Hürden, die Plug Power zumindest erreichen sollte, besser überwinden sollte.

Zuerst wird Plug Power kurz vor 14:00 Uhr deutscher Zeit die Quartalsergebnisse in einem Aktionärsbrief veröffentlichen, um dann die passenden Erläuterungen zu liefern. Wer Zeit hat, sollte sich Andy Marsh nicht entgehen lassen – in der heutigen Unternehmensmeldung heisst es dazu: „Join the call:

Date: May 9, 2023



Time: 8:00 am ET

Toll-free: 1-800-750-5857 or 1-212-231-2900

Direct webcast: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1614940&tp_key=df4cc70b65

Plug Power ist zum Abliefern verdammt, will man den Aktienmarkt als Kapitalquelle nicht verschliessen. Eine Meldung am 4. April wies in die „richtige Richtung“ – reale Produktionszahlen: „Plug Power steigert Elektrolyseurproduktion in Rochester auf Rekordniveau von 122 MW im Q1 – ab Mai will man monatlich 100 MW produzieren.“

Und was wird am 9.05. erwartet? Hier gehen die Analysten im Konsensus von einem durchschnittlichen

Quartals-Umsatz erwartet 208 Mio USD (wäre rund 50% mehr als im Q1/22). – erreicht:

Durchschnittlich erwartetes EBIT Minus 143 Mio USD. – erreicht:

Erwartung Konzern-Verluste „nur noch“ 148 Mio USD (Minus 170 Mio USD im Q4/22). – erreicht:

Daraus folgt ein erwartetes EPS von Minus 0,25 USD. – erreicht:

Zum 31.12..2022 arbeitete Plug Power an einer potentiellen Auftragspipeline allein für Elektrolyser von rund 25 Mrd USD „ Plug’s electrolyzer backlog currently stands at 1.5GW, with a sales funnel of over $25B. “. und a uf Jahressicht wird ein Umsatz von 1,32 Mrd USD durchschnittlich erwartet und ein EPS von Minus 0,68 USD. Und immer noch gehen die Analysten vom Erreichen des Break-Even im Jahr 2025 mit einem EPS von Plus 0,25 USD aus. Mal schauen. HIER AUSFÜHRLICH ZU DEN ANALYSTENSTIMMEN IM VORFELD – ZUR OPERATIVEN ENTWICKLUNG VOR DEN ZAHLEN – HIER MEHR ZUR NEUEN GIGAFACTORY IN SÜDKOREA

Bloom Energy – Mitte Februar ein „Gewinner“ mit überraschend guten Quartalsergebnissen und dem Breakeven auf non-US GAAP-Basis – steht nun unter Druck am 9. Mai. 2023 für das Q1/23 die positive Entwicklung zu bestätigen. Bis dahin kam Bloom operativ mit seinen Europa-Plänen voran. Begonnen hatte man im Juni letzten Jahres mit der geplanten Eroberung des europäischen Marktes in Maranello. Ferrari sollte Bloom die Türen für europäischen Markt.

Seinerzeit bezeichnete KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von CEO of Bloom Energy diese Zusammenarbeit als ersten Schritt einer grösseren Initiative und Ferari als …“the ideal partner for Bloom’s entry into the European manufacturing landscape“. Danach kam die Partnerschaft mit Cefla im November, einem führenden italienischen Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, als Vertriebspartner in Italien. Und zuletzt ein Partner für die BENELUX- und baltischen Staaten. Erster Auftrag kam aus Belgien.

Hier die Hürden, die Bloom Energy zumindest erreichen sollte, besser überwinden sollte. Zuerst wird Bloom Energy kurz vor 23:00 Uhr deutscher Zeit die Quartalsergebnisse veröffentlichen, um dann die passenden Erläuterungen zu liefern. Wer Zeit hat, sollte sich den Webcast nicht entgehen lassen:

Date: May 9, 2023



Time: 05:00 PM EST



Direct webcast: https://events.q4inc.com/attendee/765091761 – Achtung vorher Anmeldung erforderlich. Und was wird am Dienstag erwartet? Hier gehen die Analysten im Konsensus von einem durchschnittlichen Quartals-Umsatz erwartet 256 Mio USD. – erreicht: Durchschnittlich erwartetes EBIT Minus 58,9 Mio USD nach US GAAP – wäre nach non-US GAAP positiv. – erreicht: Erwartung Konzern-Verluste „nur noch“ 66,1 Mio USD nach US GAAP – wäre nach non-US GAAP positiv – erreicht: Daraus folgt ein erwartetes EPS von Minus 0,29 USD. – erreicht:

Management voller Optimismus – und zuletzt Mitte Februar mit starker Prognose für 2023

In einem Kommentar zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres sagte der Gründer, Vorsitzende und CEO von Bloom Energy von KR Sridhar: “Bloom Energy finished 2022 in a very strong position as our resilient and sustainable energy solutions experienced wider adoption and we were aided by good tailwinds. We expect this trend to continue in 2023 and beyond. Our revenue and non-GAAP gross margin were records for the fourth quarter and for the full year and we closed 2022 with a $10 billion backlog, the strongest order book in our company’s history. Bloom is now a predictable growth company. We offer the world a unique, mature, and proven platform solution at scale – a solution that can be deployed today with a clear pathway to a net-zero future.”

Prognose – Break -Even auf Jahresbasis. Wachstum und das profitabel.

Jahresausblick 2023 in knappen, klaren Worten:

Umsatz: 1.4 – 1.5 Mrd USD

Product & Service Umsatz: 1.25 – 1.35 Mrd USD

Non-GAAP Gross Margin: 25%

Non-GAAP Operating Margin: POSITIV





