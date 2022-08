Plug Power Bloom Energy Nel Ballard Power – Quartalszahlen teilweise durchwachsen, Analysten retteten die Situation.

Plug Power Nel Bloom Energy Ballard Power – Wasserstoff Pureplayer berichteten diese Woche über ihre Quartalsergebnisse.Und die reinen Zahlenwerke verfehlten häufiger die Erwartungen, als dass sie sie übertrafen. Warum es dennoch nicht zu einem starken Kursrücksetzer für diese Aktien kam?Nach den Erfahrungen vor rund drei Monaten, als „die Wasserstoffs“ ihre Q1-Zahlen ebenfalls unterhalb der Analystenerwartungen ablieferten, kam es zu desaströsen Kursentwicklungen. Also war die Angst vor ähnlichen Etnwicklungen nicht von der Hand zu weisen. Aber diesmal war es anders – auch wenn dieser Satz überstrapaziert ist. Einerseits gab es in den Tagen vor Veröffentlichung der Zahlen eine fundamental absolut positive Entwicklung für die Wasserstoffbranche, für die zukünftige Entwicklung der Wasserstoffbranche:

Es lagen starke Kurstage hinter den Wasserstoffs bevor Plug den Anfang machte.

Nachdem vor zehn Tagen Senator Manchin aus West-Virginia signalisiert hatte, entgegen seiner ursprünglichen Ablehnung, nun in der entscheidenden Senatssitzung für den „The Inflation Reduction Act of 2022“ stimmen zu wollen, löste er eine „kleine Wasserstoffaktienralley“ aus. UND AM MONTAG HATTE DIE ERLEICHTERUNG ÜBER DAS GRÜNE LICHT DES SENATS VOM LETZTEN SONNTAG FÜR DAS BIDEN-PAKET EINEN KRÄFTIGEN KURSSCHUB GEGEBEN.

Also Steilvorlage für die Woche

Aber nach Handelsschluss am Montag startete man in Latham: Plug Power verfehlte die Erwartungen, aber bestätigte wenigstens die Prognose. Und Bloom bestätigte die Prognose und übertraf die Umsatz-Erwartungen, während man beim Verlust „etwas schlechter lag“. Und Dienstag legte Ballard Power Quartalszahlen vor, die nach unserer Ansicht die bisher schwächsten waren: Nicht nur sank der Umsatz stärker als erwartet, der Verlust fiel höher aus, als erwartet. Noch weitreichender. Die Investitionen werden bei den Kanadieren zurückgefahren. Denn die konjunkturellen Aussichten seien eingetrübt – offensichtlich gilt das aber nur für Ballard’s Marktsegment. Denn sowohl Plug Power, als auch Bloom Energy bestätigten ausdrücklich ihre Jahresziele und erwarteten für die zweite Jahreshälfte kräftig steigende Umsätze. Jetzt liegt der Ball in Oslo.

Nel lieferte dann am Mittwoch um 07:00 Uhr seine Quartalsergebnisse. Zuvor gab es am Dienstag noch kurz vor Toreschluss einen schönen Vorgeschmack auf die Zahlen. Mehrere H2-Tankstellen inclusive Servicepaket wurden von einem ungenannten europäischen Kunden bei Nel Hydrogen A/S, einer 100% Tochter der Nel ASA, im Gesamtwert von rund 8 Mio EUR zur Auslieferung Anfang 2023 bestellt.

Plug Power Bloom Energy Nel Ballard Power – Quartalszahlen klar unter Erwartungen und trotzdem blieb der Kurs stabil.

Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q2 von -0,1212 NOK je Aktie erwartet, respektive EBITDA Minus 143,1 Mio NOK – hier sind 6 Analysten mit einer Schätzung berücksichtigt. UND GELIEFERT HAT NEL EIN EBITDA VON Minus 197 Mio NOK.

Weiterhin wurde – von insgesamt 9 Analysten – durchschnittlich ein Umsatz von 255,0 Mio NOK im Q2/22 erwartet. UND GELIEFERT HAT NEL EINEN UMSATZ VON 183 Mio NOK.

Wahrscheinlich geholfen: Reduzierung der meldepflichtigen Short-Positionen, also erhöhte Aktiennachfrage, von letzte Woche Freitag auf diesen Freitag von 4,82% auf 4,23 %. Dazu die positive Reaktion der Analysten für die langfristigen Aussichten für Nel. Insbesondere Beachtung fanden die Updates von Goldman Sachs mit dem Kursziel von 21,00 NOK, Barclays mit 25,00 NOK, RBC Capital mit 23,00 NOK, Jeffries mit 23,00 NOK – die negativ eingestellten Analysten von JP Morgan und Credit Suisse befinden sich auch nach dne Quartalszahlen in der Minderheit.

Ordereingang macht Hoffnung, Cash passt – noch…

Weitere wichtige Punkte der heutigen Quartalsmeldung: Cash-Bestand per 30.06.2022 für die Nel Asa lag bei 3.646 Mio NOK. Reicht noch für einige Zeit (ca. 360 Mio EUR), bevor wieder eine Kapitalmassnahme notwendig werden sollte. Und der Orderbestand erreichte im Q2 rekordmässige 1.439 Mio NOK – bei einem Ordereingang im Q2 von 236 Mio NOK (Q2/21 noch 147 NOK).

Besonderheiten: Auftragseingang über mehrere H2-Stationen – Auftragswert rund 8 Mio EUR, gestern gemeldet. Und natürlich die 200 MW Order, die der erste Grossauftrag in Nel’s Historie ist. BEIDE Aufträge werden erst im Q3 verbucht werden, so dass der erhöhte Ordereingang im Q2 allein auf folgende Aufträge aufbaut:

Bei der Elektrolyseur-Einheit, deren gesamte 500 MW Produktionslinie in Heroya seit April diesen Jahres „läuft“:

„• An alkaline electrolyser for a refinery in India.

Value approximately EUR 2 million.

• An alkaline electrolyser in Norway for production of hydrochloric acid.

Value approximately EUR 3 million.

• An alkaline electrolyser in Denmark for production of green ammonia.

Value approximately EUR 4 million.

• An alkaline electrolyser in the U.S. for industrial application.

Value approximately EUR 45 million.

• A PEM electrolyser in Australia providing green hydrogen to heavy fuel cell vehicles.

Value approximately EUR 4 million.“ (Unternehmensmeldung Nel, 11.08.2022)

Und in der „H2-Fueling Einheit:

„• One H2Station hydrogen fueling module from HTEC in Canada.

Value approximately USD 1.5 million.

• Hydrogen fueling equipment from Biproraf in Poland.

Undisclosed value.

• Two H2Station fueling systems from a European client.

Value approximately EUR 3 million.

• Multiple H2Station units from a European client.

Value approximately EUR 8 million.„(Unternehmensmeldung Nel, 11.08.2022)



Heroya wird ausgebaut auf 1 GW-Kapazität – Meldung „direkt nach den Zahlen“ – positives Signal!

Signal für die Zukunft kam rund zwanzig Minuten nach den Zahlen – vielleicht auch nötig nach den verfehlten Erwartungen im Q2 – Heroya erhält die angekündigte zweite Produktionslinie mit ebenfalls 500 MW Kapazität. Geplante Inbetriebnahme April 2024, Kosten rund 35 Mio EUR.

“The expansion means that Nel is strengthening its position as a global frontrunner for development and industrialization of green hydrogen technology and provides Norway with a great opportunity to take on the role as the leading exporter of electrolyser equipment to a rapidly growing market,” erläutert Nel’s CEO Håkon Volldal.

„Schubser soll die 200 MW-Order gewesen sein – Kapazität als Engpassfaktor erkannt

“The Herøya expansion supports what we have previously communicated: when demand is present, we will add capacity. The recent 200 MW contract will not be a one-off, and as we see a potential for additional large orders in the foreseeable future, we have decided to expand our production capacity”, ergänzt Volldal. Derzeit wird im Drei-Schicht-Betrieb in Heroya gearbeitet, Ausweitung auf einen 5-Schicht-Betrieb bis Ende des Jahres ist eingeplant.



Plug Power Bloom Energy Nel Ballard Power – Offensichtlich überzeugte die Prognose und der Ausblick mehr, als die verfehlten Erwartungen abschreckten Plug Power Aktie – Wasserstoffwert mit News. Rechtzeitig vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen gab letzte Woche nochmals „ein Zückerli“, nein eher einen Zuckerwürfel für die Stakeholder. Plug Power bekommt in Texas den Zuschlag für eine 120 MW PEM-Elektrolyseur-Anlage, Erweiterunsgoption auf 500 MW.

Zuerst die Zahlen im Vergleich zu den Erwartungen. Alles nach Handelsschluss am Montag veröffentlicht, also Zeit zum Sinken lassen, was die Anleger offensichtlich taten – am Dienstag hielt sich die Aktie stabil und letztendlich stieg sie im Laufe der Woche sogar kräftig an. US-Steuerpaket war wahrscheinlich wichtiger als die operative Gegenwart.

Direkt mehrere „wegweisende Ankündigungen“ sollen es werden. Zuvor: 151,3 Mio USD Umsatz im Quartal, weniger als die von 20 Analysten durchschnittlich erwarteten 163 Mio USD, aber immer noch eine kräftige Steigerung gegenüber den 125 Mio USD im Q2/21, als direkte Beruhigungsmassnahme wird im selben Satz das Jahresziel von 900 bis 925 Mio USD Umsatz eindeutig bestätigt. Betont wird, dass üblicherweise Plug Power in den ersten sechs Monaten eines Jahres lediglich 30% der Jahresumsätze erreicht hätte und es dieses Jahr genauso aussehe. Während die Umsätze noch so einigermassen passen, sieht es beim Verlust schon schlechter aus:

Negative Bruttomarge von 21% im Q2 – Plug Power weiss es aber gut zu verpacken. Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q2 von -0,197 USD je Aktie erwartet – 21 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. Und jetzt muss man Minus 21% Bruttomarge melden und einen operativen Verlust von 146,9 Mio USD. Insgesamt ergibt sich für Q2 ein Verlust von rund 173 Mio USD. VERLUST JE AKTIE (EPS) -0,30 USD – gegenüber erwarteten -0,197 USD. Herbe Zielverfehlung!

„several landmark announcements“ können es herausreissen? Plug Power verweist ausserdem auf starkes Orderbuch, 15 Mrd USD Pipeline,… Die bestätigten 900 bis 925 Mio USD erwarteten Umsatz für 2022, eine 80% Steigerung gegenüber 2021, scheinen mehr als erreichbar. Allein für Elektrolyseure liegen Aufträge für 1,5 GW bereits jetzt vor und wieviel aus der 15 Mrd USD Auftragspipeline noch hinzukommen werden, wird man sehen. Bisher schlug sich Plug Power mit dem Megaauftrag über 1GW von H2 Energy , dem 5 MW Testauftrag von Irving Oil und dem 120 MW Auftrag von Fortress Energy im letzten Quartal sehr gut. Dazu der Eigenumsatz für den Hafen von Antwerpen mit 100 MW Elektrolyseurkapazität, um dort für 30 Jahre (Dauer Pachtvertrag) „greenhydrogen“ zu produzieren.

AdlerGroup bleibt unter Druck. Mit dem Verkauf zweier Consus Projekte erlöst man Netto 101 Mio EUR „für die Kasse“. Im ersten Halbjahr passten meteorologische Voraussetzungen, hohe Strompreise plus Ausbau der Projektpipeline – Energiekontor „gut unterwegs“ Natürlich werden die bekannten Highlights, deren Fortschritte herausgestellt: Ausbau der US-Infrastruktur „on track“mit einer Tagesproduktion von 70 Tonnen Wasserstoff bis Ende 2022, 500 Tonnen täglich ab 2025 in Nordamerika und rund 1.,000 Tonnen weltweit bis 2028. Und natürlich wird auf die Bedeutung vom knapp 380 Mrd USD-Paket für E-Mobilität, Energie und Wasserstoff herausgestellt, das erst letzten Sonntag durch die entscheidende Senatssitzung kam.

Microsoft, Lidl (?), amazon, Walmart, Home Depot,… illustre Kundenliste soll wachsen… Microsofts „opting for“ und erfolgreiches Testen der 3 MW-Elektrolyseur-Container für die Notstromversorgung von Datencentern eröffne auch in diesem Bereich einen 40 Mrd USD-Markt. allein in den nächsten 12 Monaten sollen 20-30 MW für dieses Einsatzgebiet ausgeliefert werden, in 2024 sollen es bereits 200 bis 250 MW in Containerlösungen für Datencenter sein.

Dazu sollen 2 Grosskunden für die brennstoffzellengestützte Lagerhaltung kommen, aus Europa: „Our expansion effort in Europe is gaining traction, and we expect to land two pedestal customers in Europe this year.“ Würde uns nicht wundern, wenn einer der Kunden davon Lidl wäre. Wäre in einem edlen Club zu dem in den USA beispielsweise amazon, Home Depot oder Walmart gehören.

