Plug Power: Beeindruckender Kursanstieg!

Plug Powers Aktienkurs hat sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden kaum bewegt, was sicherlich enttäuschend ist. Das Unternehmen konnte keine neuen Nachrichten veröffentlichen, wodurch die Frage aufkommt, warum es derzeit nicht mehr Fortschritt gibt und die Aktie im kurzfristigen Seitwärtstrend dahindümpelt. Charttechniker haben kürzlich darauf hingewiesen, dass es an der Zeit für eine Bewegung wäre.

Plug Power: Es wird höchste Zeit!

Seit Mitte Mai hat die Aktie von Plug Power nun wieder höhere Kursziele ins Auge gefasst und zwar ausgehend von weniger als 7.50 Euro während einer Aufwärtsbewegung. Jedoch hat sich gezeigt, dass die Marke von 10 Euro bis auf einen kleinen Vorstoß nach oben zu hoch erscheint. Der Titel fiel wieder unter diese bekannte Grenze zurück, obwohl möglicherweise eine Nachricht positive Impulse...