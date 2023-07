Plug Power: Beeindruckende Rallye setzt sich fort!

Einen herzlichen Applaus für Plug Power! Die Aktie hat zu Beginn der neuen Woche erneut an Wert gewonnen und konnte einen Kursgewinn von etwa 4% verzeichnen. Im Vergleich zur Konkurrenz, z.B. Nel Asa aus Norwegen, ist das sehr bemerkenswert. Es herrscht scheinbar durchgängig Optimismus an den Börsen – bleibt die Frage offen, ob sich der Aufwärtstrend von Plug Power in den nächsten Tagen fortsetzen wird? Die Wahrscheinlichkeit dafür scheint gestiegen zu sein.

Auf dem Radar: Kaufempfehlung für Plug Power

Es lässt sich feststellen, dass die Analysten ihre Einschätzungen zur Entwicklung von Plug Power erneut überarbeiten. Northland Securities beispielsweise hat das Rating für das US-Unternehmen erhöht und empfiehlt nun nicht mehr eine “neutrale” Positionierung gegenüber Plug Power – vielmehr solle man die Aktien jetzt...