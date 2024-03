Plug Power: Beeindruckend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag einen am Ende fast sensationellen Erfolg gefeiert. Die Aktie gewann schließlich ca. 8 %. Das ist nach dem Tagesverlauf eine Überraschung, denn die Aktie war mit einem erheblichen Minus gestartet. Anfangs ging es für das Papier um über -10 % im vorbörslichen Handel nach unten.

Das war wenig überraschend, wenngleich zu viel: Plug Power hatte seine Quartals- und seine Jahreszahlen bekannt gegeben. Damit haben die Notierungen einfach nur aufgegriffen, was Plug Power selbst gemeldet hatte: Überbordende Verluste. Dass es nun dennoch aufwärts ging, ist zumindest in einigen Punkten nachvollziehbar.

Zudem sind Analysten der Meinung, die Aktie sei sehr viel mehr wert, als die Börsen aktuell wahrhaben wollen. Konkret soll es um 35 % aufwärts gehen. Das sind Werte, die wohl kaum jemand der Aktie so zugetraut hätte.

Plug Power: Was denn nun

Was denn nun, ist die Frage. Denn die Daten waren nicht die besten.

Das Unternehmen zeigte an, dass im Jahr 2023 insgesamt über 1,3 Milliarden Dollar zu verzeichnen waren. Das ist mehr als das, was früher erwartet worden war. Die Verluste sollten bei weniger als 1 Mrd. Dollar landen, vor Monaten noch waren die Verluste bei ca. 800 Millionen Dollar taxiert worden.

Auch die Umsätze konnten niemanden richtig zufrieden stellen. So waren zuletzt 1,1 bis 1,2 Mrd. Dollar erwartet worden. Faktisch wurden es nun 893 Millionen Dollar. Diese Ergebnisse liegen in Summe – mit den Verlusten – so weit unter den Erwartungen von Analysten und Investoren, dass Kursverluste nicht zu vermeiden waren.

Am Ende aber zählt wohl, dass Plug Power im laufenden Jahr mit einem Darlehen der Regierung rechnet. 1,6 Mrd. Dollar wiegen durchaus schwer. Deshalb drehte wahrscheinlich auch der Kurs der Aktie wieder nach oben. Und zwar beeindruckend. Das ist ein Zeichen für die Aktie.

