Plug Power: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +61,76% – aktuelles Kursziel 16,97 EUR

Nach einem schwachen Trend in den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete Plug Power am gestrigen Tag einen weiteren Rückgang an der Börse (-1,37%). Insgesamt ergibt sich eine negative Entwicklung von -11,89%. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 16,97 EUR und gibt Anlegern ein Potenzial von +61,76%.

Aktuell sind 73,33% der Analysten immer noch optimistisch bezüglich des Unternehmens. Von insgesamt 30 Experteneinschätzungen empfehlen 16 die Aktie als “starken Kauf”, während weitere sechs das Rating auf “Kauf” setzen. Acht Experten bewerten sie mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,27.