Plug Power: Bald auf 5?

Die Wasserstoff-Werte scheinen an den Börsen wieder zu funktionieren. Jedenfalls ging es auch für Plug Power am Freitag vor dem Wochenende um gut 6 % aufwärts. In den ersten Handelsstunden erreichte die Aktie ein Niveau von über 4,55 Euro. Die Kurse sind damit auf dem Weg dazu, die nächste Stufe zu avisieren. 5 Euro wären aus der Sicht von Chartanalysten ein ordentliches Etappenziel. Denn: Die Aktie würde damit den früheren Seitwärtstrend und Seitwärtstrendkanal wieder erobern können.

Plug Power: Der wirtschaftliche Rückenwind

Tatsächlich findet sich der Kurs in einem Erholungsprozess wieder, der gute Gründe hat. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich durch einen Kredite des US-Energieministeriums verbessert. Es geht um den Betrag von 1,6 Mrd. Dollar – dies hat die Finanzierungssorgen von Plug Power deutlich gelindert. Mit mehr als 30 % Plus wird diese Woche diesen Umstand unterstreichen!

