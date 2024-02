Plug Power-Anleger machen nicht mehr mit!

Plug Power erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Plug Power. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 16,57 USD, was einem Aufwärtspotential von 272,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Plug Power verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche schüttet Plug Power derzeit niedrigere Dividenden aus, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Performance von Plug Power in den letzten 12 Monaten beträgt -63,37 Prozent, was eine Underperformance von -68,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance sogar um 68,49 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.