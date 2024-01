Plug Power-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien hat sich in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Plug Power entwickelt, wie eine Analyse zeigt. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf negative Themen, und es gab keine positiven Beiträge. Nur an zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), deutet ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Der RSI für Plug Power liegt bei 87,25, was als "überkauft" gilt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Plug Power eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt sich eine Differenz von -16,94 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich ebenfalls negativ verändert, während die Aufmerksamkeit für das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Plug Power von der Redaktion eine durchweg negative Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse und die Dividendenpolitik.