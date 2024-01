Plug Power: Angriffsmodus!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power könnte nach der abgelaufenen Woche durchaus zum Angriff blasen. An den Börsen hat der Kurs nun einen Aufschlag um gut 26,6 % in einer Woche geschafft. Am Freitag ging es noch um minimale -0,4 % nach unten. Am Gesamtbild ändert sich jedoch wenig. Der Titel ist nun kurzfristig in eine massive Wertaufholung geraten. Dies lag an den Nachrichten. Die sollten sich verstärken – so die Hoffnung.

Plug Power: Geld, Geld, Geld

Am Ende ist bei einem solch schwachen Trend-Wert, wie ihn Plug Power darstellt, die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich. Die Notierungen haben lange Monate gar keine wirtschaftlichen Informationen widergespiegelt. Es wurde fast nur noch spekulativ gehandelt.

Das änderte sich in der abgelaufenen Woche. Plug Power konnte beschreiben, der Betrieb in Georgia würde aufgenommen. Dort werden täglich dann 15 Tonnen flüssigen Wasserstoffs produziert. Das ist durchaus beachtlich. Die Betriebsnachricht isoliert betrachtet jedoch war noch nicht einmal wichtig.

Entscheidend war der Umstand, dass das Energieministerium in den USA dies mit einem Darlehen stützt. 1,6 Mrd. Dollar werden fließen.

Das ist bezogen auf den Umsatz von Plug Power, es werden für das laufende Jahr noch 1,3 Milliarden Dollar erwartet, eine relevante Größe. Die Nettoergebnisse für 2024 sieht der Markt aktuell bei einem Verlust von -600 Millionen Dollar. Die Darlehenshöhe ist also relevant.

Dass überhaupt ein Darlehen ausgesprochen wird, gilt als bemerkenswert und als gutes Zeichen. Denn Plug Power kann somit dar auf verweisen, dass die Branche allgemein und dieses Unternehmen im Besonderen noch nicht so tot sind, wie Kritiker dies erwartet hatten.

Plug Power ist also in einem kleinen Aufwärtstrend, der aber nur kurzfristig festzustellen ist. Nun stellt sich die Frage, wie es in der neuen Woche weitergeht. Das Kursziel von Analysten liegt langfristig jedenfalls bei mehr als 5 Dollar!

