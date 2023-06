Plug Power: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 17,48 EUR

Die Aktie von Plug Power hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und ist am gestrigen Tag um +1,77% gestiegen. Insgesamt beträgt die Steigerung in dieser Woche beachtliche +11,47%, was ein optimistisches Marktumfeld widerspiegelt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Plug Power bei 17,48 EUR, was einem Potenzial von +86,69% entspricht. Von insgesamt 29 Bankanalysten empfehlen dabei 20 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf (68,97%). Lediglich ein Analyst spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,14 konstant hoch und unterstreicht somit das große Potential der Plug-Power-Aktie.