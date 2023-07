Plug Power: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 17,43 EUR als mittelfristiges Ziel

Die Aktie von Plug Power verzeichnete am 04.07.2023 einen Anstieg um +1,19%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie sogar um +10,41%, was auf Optimismus im Markt hindeutet.

Aktuell liegt das Kursziel bei 17,43 EUR und die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist. Bei einer korrekten Bewertung hätte sie ein Potenzial von bis zu +82,29%.

14 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie als “Kauf”. Acht Experten haben eine neutrale Einschätzung (“halten”), während nur einer zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating beträgt nun ebenfalls 4,14 nach 4,14.