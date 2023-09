Plug Power: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 17,14 EUR im Visier

Die Aktie von Plug Power konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +6,69% verzeichnen und zeigt sich damit in den vergangenen fünf Handelstagen neutral (+0,88%). Die Meinung der Bankanalysten ist jedoch unmissverständlich: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 17,14 EUR – eine Steigerung um +115,62% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Plug Power legte gestern um +6,69% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 17,14 EUR

• “+70%” der Analysten empfehlen die Aktie als Kauf

Demnach sind aktuell 16 Analysten davon überzeugt, dass es sich bei der Plug-Power-Aktie um einen starken Kauf handelt. Weitere fünf Experten zeigen sich optimistisch und empfehlen den Kauf. Lediglich neun Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Zusammen ergibt dies einen Anteil von +70% positiven Bewertungen unter allen Analysteneinschätzungen. Auch das...