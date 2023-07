Plug Power: Analysten sehen großes Kurspotential

Die Aktie von Plug Power hat laut Experten derzeit ein unrealistisch niedriges Bewertungsniveau. Das wahre Kursziel wird auf 16,93 EUR geschätzt – ein Anstieg um +53,50% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Plug Power legt am 27.07.2023 um +1,44% zu

• Durchschnittliches Kursziel für Plug Power beträgt 16,93 EUR

• Guru-Rating von Plug Power bleibt stabil bei 4,27

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Plug Power um +1,44%. In den vergangenen fünf Tagen verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Rückgang von -1,68%, was eine relativ negative Marktstimmung widerspiegelt.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für die mittelfristige Zukunft liegt bei 16,93 EUR. Damit ergibt sich ein erwartetes Potenzial von +53,50% für Investoren. Es ist jedoch anzumerken, dass nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und einige...