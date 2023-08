Plug Power: Analysten sehen Potenzial von +55,03%

Die Aktie von Plug Power hat in den letzten fünf Handelstagen um +1,96% zugelegt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +1,70% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist daher relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie bei 16,97 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde sich ein Kurspotenzial von +55,03% ergeben. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen somit nicht die positive Einschätzung.

Konkret halten 8 Experten die Aktie für “halten”, während 6 weitere sie als “Kauf” bewerten. Eine starke Kaufempfehlung sprechen aktuell 16 Analysten aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,27 unverändert positiv.

