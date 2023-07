Plug Power: Analysten sehen Kurspotenzial von 49,78% - aktuelles Kursziel bei 16,81 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Plug Power ein Plus von +0,76%. In den vergangenen fünf Tagen verlor die Aktie jedoch -2,39%, was auf eine derzeit eher pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Analysten sind hingegen optimistischer gestimmt und sehen das mittelfristige Kurspotenzial bei einem Zielkurs von 16,81 EUR. Dies würde einen Anstieg um +49,78% bedeuten. Von insgesamt 30 Analysteneinschätzungen empfehlen derzeit 22 Experten entweder den Kauf oder sprechen sich zumindest noch für die Aktie aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,27 unverändert positiv.