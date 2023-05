Plug Power: Analysten sehen Kurspotenzial von +137,45% - Kursziel bei 18,26 EUR

Die Plug Power-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag um -1,55% nachgegeben. Doch die Analysten sind optimistisch gestimmt und halten das wahre Kursziel derzeit bei 18,26 EUR.

• Am 26.05.2023 schloss die Aktie mit einem Verlust von -1,55%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 18,26 EUR (+137,45%)

• Überwiegend positive Einschätzungen durch Bankanalysten

Sollte sich das mittelfristige Kursziel bewahrheiten, könnten Investoren ein Potenzial von +137,45% erwarten. Die aktuelle Stimmung unter den Experten ist überwiegend positiv: Von insgesamt 29 analysierten Bewertungen empfehlen 20 (68,97%) die Aktie zum Kauf oder zumindest zum Halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 4.14 (von max. fünf möglichen Punkten). Insgesamt scheint also trotz kurzfristiger Verluste...