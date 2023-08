Plug Power: Analysten sehen Kurspotential von +119,79% bei einem Kursziel von 17,00 EUR

Die Aktie von Plug Power konnte gestern an der Börse eine leichte positive Entwicklung verzeichnen und hat damit in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +1,98% zugelegt. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Doch was sagen die Bankanalysten? Nach Meinung der Experten ist derzeit das wahre Kurspotenzial des Unternehmens noch nicht ausgeschöpft – sie sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 17,00 EUR. Somit könnten Anleger ein Potenzial in Höhe von +119,79% erreichen! Obwohl 16 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere fünf sie positiv bewerten (“Kauf”), haben sich neun Experten für eine neutrale Positionierung entschieden (“halten”).

Fazit: Das Guru-Rating des Trend-Indikators bleibt unverändert bei 4,23 und zeigt unsichtbar auf weiteres positives Potential...