Plug Power: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 17,26 EUR

Die Aktie von Plug Power hat in der vergangenen Woche an Wert verloren, gestern betrug das Minus -0,45%. Insgesamt ging es in den letzten fünf Handelstagen um -8,08% nach unten. Die Marktstimmung ist daher derzeit relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Plug Power liegt bei 17,26 EUR. Dies ergibt sich aus dem Durchschnitt aller Bankanalysten und bedeutet ein mögliches Kurspotenzial von +147,17%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Einschätzung gefolgt; einige sehen aufgrund des schwachen Trends der letzten Tage keine Kaufempfehlung.

Von insgesamt 30 Bewertungen sprechen jedoch immerhin 21 eine positive Empfehlung aus (16 x “Starker Kauf” und 5 x “Kauf”). Neunmal wird die Bewertung “Halten” vergeben. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,23 stabil.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl der Trend...