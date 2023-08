Plug Power: Analysten halten ein Kursziel von 17,20 EUR für möglich

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Plug Power um +0,58% zu und erreichte damit einen Stand, der sich innerhalb einer Woche -7,00% entwickelt hat. Die Meinung der Bankanalysten hingegen ist eindeutig: Sie sehen in dem aktuellen Wert eine Unterbewertung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 17,20 EUR – was einem Potenzial von +116,44% entspricht.

• Plug Power stieg am 18.08.2023 um +0,58%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 17,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,27

Allerdings gibt es auch einige Expertenmeinungen mit abweichender Ansicht nach den jüngsten kursentwicklungen.

Laut aktuellsten Daten empfehlen insgesamt sechzehn Analysten den Kauf dieser Aktie und weitere sechs bewerten sie als “Kauf”. Acht analisten haben eine neutrale Bewertung vergeben.

Insgesamt sind somit etwa drei Viertel aller...