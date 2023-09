Plug Power: Analysten erwarten Kursanstieg um +140,49%

Die Plug-Power-Aktie hat gestern eine positive Entwicklung von +0,96% verzeichnet. In der vergangenen Woche lag die Gesamtentwicklung bei +2,31%, was auf das Vertrauen in das Unternehmen schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für Plug Power liegt bei 17,37 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von +140,49%. Die meisten der 16 befragten Analysten empfehlen daher den Kauf der Aktie.

Insgesamt bewerten 70% aller Experten die Aktie zumindest als positiv. Ein Guru-Rating von 4,23 bestätigt diese Einschätzung und untermauert damit das Potential des Unternehmens.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass sich Investoren auf ein starkes Wachstumspotenzial freuen können.