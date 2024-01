Plug Power: Alarmstimmung?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Donnerstag den allzu zuversichtlichen kurzfristigen Tradern den Zahn gezogen. Der Titel verlor mit -1,4 % nicht allzu viel. Sehr gut sieht es indes auch noch nicht aus: Die Aktie bleibt auf dem Weg nach unten, so der Verdacht der langfristig orientierten Beobachter. Denn die Aktie ist derzeit nicht in der Lage, massive Kursgewinne wie noch vom Dienstag zu bestätigen. Am Dienstag war der Titel um mehr als 31 % nach oben geschossen. Investoren hofften sicherlich auf eine weitere Stärkung.

Plug Power: Viel bleibt jetzt hängen

Die neue Bewertung aber ist nicht besonders gut: Die Aktie hat nun mit 3,15 Euro knapp nur die Untergrenze von 3,01 Euro verteidigen können.

3,01 Euro waren zuletzt der tiefste Punkt des laufenden Jahrzehnts.

Die Herausforderung bleibt: Die Amerikaner haben zuletzt davon profitiert, neue Finanzmittel zu generieren. Das US-Energieministerium hat dem Unternehmen 1,6 Mrd. Dollar Darlehen versprochen. Die Konditionen gelten einem Analysten-Call nach als günstig. Dies wäre wiederum ein Zeichen an den Markt, dass Plug Power liquide Mittel erzeugen kann.

Das Geld wird in den Betrieb einer Anlage in Georgia investiert. Die soll täglich 15 Tonnen Wasserstoff produzieren können und wird von Plug Power mehr oder weniger als sehr bedeutend betrachtet. Die Signalwirkung ist an den Börsen indes ausgeblieben, was den entscheidenden Durchbruch betrifft.

Denn mittlerweile liegt auch das durchschnittliche Kursziel bei “nur” noch ca. 5 Euro. Das allerdings wären weiterhin mehr als 68 %, die Plug Power zulegen könnte. Interessant bleibt das US-Amerikanische Unternehmen demnach allemal im laufenden Trend. Die Nachricht vom Dienstag hallt an den Aktienbörsen zumindest kaum zu überhören noch immer nach. Der Titel kann nach den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch und aus den ersten Stunden am Donnerstag ggf. noch einmal Kraft schöpfen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...