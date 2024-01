Plug Power: Alarm!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Mittwoch einen immensen Verlust hinnehmen müssen. Das Papier der Amerikaner verlor gleich -7,3 %. Das sind schlechte Vorzeichen für eine Erholung, die sich die Fans und Aktionäre schon seit langem wünschen. Auch Analysten sind an sich sehr optimistisch. Demnach soll die Aktie ein Plus von fast 80 % schaffen, lautet die Konsensmeinung der Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst werden. Es sieht nicht so aus, als [...] Hier weiterlesen