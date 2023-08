Plug Power: Aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten im Fokus!

Am Freitag hat Plug Power einen massiven Rückschlag erlitten. Der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnete zum Wochenabschluss trotz eines geringen Plus einen Verlust von -15,6% im Vergleich zum Donnerstag. Offensichtlich scheint der Markt die Kurseinbrüche vom Vortag als gerechtfertigt zu betrachten und keine Übertreibung zu sehen. Diese Verluste sind im Zusammenhang mit den jüngst vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal aufgetreten, was nun Fragen über eine mögliche Erholung von Plug Power aufwirft.

Einschätzung der Analysten zu Plug Power

Laut Berichten erreichte Plug Power tatsächlich das vorhergesagte Umsatzniveau. Dennoch waren die Nettoverluste des Unternehmens so hoch, dass daraus kaum eine positive Stimmung entstehen konnte. Trotz dieser Umstände plant das Unternehmen laut eigenen Angaben weiterhin seine...